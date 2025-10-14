Il sondaggio che gela il campo largo | FdI al 31% il Pd vive di stenti il M5S crolla Bye bye sogni di gloria
In due settimane FdI ha guadagnato quasi un punto percentuale, raggiungendo il 31%. A rivelarlo è il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, diffuso oggi. A meno di 24 ore dal voto in Toscana, insomma, i numeri riportano alla realtà il centrosinistra che si vedeva già lanciatissimo verso il governo della Nazione e che invece deve fare i conti con un centrodestra che non solo resta saldamente maggioranza, ma che cresce più del doppio rispetto a un’opposizione in affanno. FdI cresce ancora e arriva al 31%, il Pd stenta e il M5S crolla. Nel dettaglio, FdI ha guadagnato lo 0,9% dall’ultima rilevazione, che risale al 29 settembre, confermandosi saldamente primo partito e allungando ulteriormente la distanza dal Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
