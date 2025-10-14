Il Six Kings Slam 2025 assegna punti per il ranking ATP? Il regolamento

Il Six Kings Slam 2025, in programma mercoledì 15 (quarti di finale), giovedì 16 (semifinali) e sabato 18 (finali) ottobre a Riad, in Arabia Saudita, è a tutti gli effetti un mero torneo d'esibizione, che non rientra nel calendario ufficiale dell'ATP e dunque non fa parte del circuito maggiore. Per questo motivo il torneo saudita non assegnerà punti per il ranking ATP, ma distribuirà cospicui premi in denaro ai sei partecipanti: i primi 5 della classifica mondiale ed il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente numero 24, non guadagneranno dunque punti nell'arco di questa settimana. Nel duello per la corsa al numero 1 del mondo, dunque, tutto resterà invariato, dato che lo scorso anno sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz disputarono lo stesso torneo d'esibizione nel corso di questa settimana del calendario ATP, non dovendo così scartare punti per la classifica nell'aggiornamento di lunedì prossimo.

