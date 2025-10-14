Il Sindaco Pescatore e il Gala Premio Danza al Piccinni

Mercoledì 15 ottobre, Ettore Bassi racconterà la vita di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, con “Il Sindaco Pescatore”, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, per la regia di Enrico Maria Lamanna.Lo spettacolo, in scena in matinée per le scuole, racconta la storia di un eroe normale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

