Il Sindaco Pescatore e il Gala Premio Danza al Piccinni
Mercoledì 15 ottobre, Ettore Bassi racconterà la vita di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, con “Il Sindaco Pescatore”, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, per la regia di Enrico Maria Lamanna.Lo spettacolo, in scena in matinée per le scuole, racconta la storia di un eroe normale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
SET TV. . Ad Aquara un incontro nel segno della legalità: ospite Antonio Vassallo, figlio del “Sindaco Pescatore - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Angelo Vassallo, a Salerno al via il processo. Cinque gli imputati per l'assassinio del sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010 nei pressi della sua casa di Pollica @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/omicidio-vassallo-a-salern - X Vai su X
Fondazione Vassallo: “Al via la VI Edizione del Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” - Il Presidente Dario Vassallo: “Un invito alle scuole italiane ad educare alla legalità, camminando nella legge per essere inattaccabili” La Fondazione ... Scrive zon.it
A Palazzo Valentini la V edizione del Premio Angelo Vassallo - A Palazzo Valentini si è svolta la V edizione del Premio Nazionale "Angelo Vassallo Sindaco Pescatore", promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo in collaborazione con l'Associazione Battiti di Pesca ... Segnala ansa.it