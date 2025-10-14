Il sindaco Gozzoli ha incontrato il nuovo direttore regionale marittimo Maurizio Tattoli

Questa mattina il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio la visita istituzionale del Capitano di Vascello Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna. Un primo incontro conoscitivo a sancire l'inizio di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La denuncia del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha svelato le attività della ‘ndrangheta in città. A lui il premio alla memoria di Pio La Torre. La rubrica di Pierpaolo Romani - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco Gozzoli ha ricevuto il nuovo direttore regionale marittimo - Questa mattina, martedì 14 ottobre, il sindaco Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio la visita istituzionale del Capitano di Vascello Maurizio Tattoli ... Scrive livingcesenatico.it

Premiato il sindaco Gozzoli: "Ho svolto il mio dovere" - All’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa a Bologna, nel corso della Cerimonia di conferimento del premio Pio La Torre, destinato ad amministratori locali, giornalisti e sindacalisti che si sono ... Riporta ilrestodelcarlino.it