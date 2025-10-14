Il sindaco Gozzoli ha incontrato il nuovo direttore regionale marittimo Maurizio Tattoli

Questa mattina il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio la visita istituzionale del Capitano di Vascello Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna. Un primo incontro conoscitivo a sancire l'inizio di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

