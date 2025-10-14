Il silenzio diventa canzone | DannyZ pubblica Non Hai Più Scritto
Una notifica che tarda, una chat che si spegne, un’attesa che rimane addosso. Da questo spazio sospeso nasce Non Hai Più Scritto, il nuovo singolo di DannyZ. Un racconto in levare che mette a fuoco ciò che molti vivono e pochi dicono: la fine silenziosa di un legame, quando il telefono vibra per tutti tranne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
