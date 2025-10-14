Il segreto di Pulcinella di Alberto Alamia in scena al Teatro Libero

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immaginate di stare tranquilli a casa vostra, quando all’improvviso appare uno sconosciuto che si spaccia per Pulcinella! Questo è quello che capita ad Alberto: intento a scrivere le sue canzoni, si ritrova un tizio strano in salotto che gli racconta un sacco di aneddoti storici sul meridione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Segreto Pulcinella Alberto Alamia