Diventare la chef personale dei giocatori di Premier League non era nei piani di Zena Weeks. È successo quasi per caso, «Mi sono ritrovata a fare la chef privata per calciatori», racconta. Eppure oggi il suo nome è legato a stelle come Morgan Rogers, Jacob Ramsey o Donyell Malen, e la sua cucina è diventata parte della routine quotidiana dell’ Aston Villa. Tutto è iniziato lontano dai fornelli. Dopo la scuola di cucina, Weeks lavorava come event manager per England Athletics, e fu lì che si accorse delle cattive abitudini alimentari di molti sportivi: «Molti atleti non mangiavano bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il segreto dell’Aston Villa è in cucina, molti calciatori hanno la chef privata: Zena Weeks (Athletic)