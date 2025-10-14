Il salotto musicale di Palazzo Sambonifacio primo appuntamento con il flautista Andrea Magris e il pianista Alberto Schiffo

Mercoledì 15 ottobre alle 18, prende il via la quinta edizione de Il Salotto Musicale di Palazzo Sambonifacio.Il concerto inaugurale sarà un omaggio affettuoso a Elio Peruzzi, in ricordo del suo compleanno (14 ottobre 1927), e vedrà protagonisti i vincitori del concorso “Prospettive musicali”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

