Il salotto musicale di Palazzo Sambonifacio primo appuntamento con il flautista Andrea Magris e il pianista Alberto Schiffo
Mercoledì 15 ottobre alle 18, prende il via la quinta edizione de Il Salotto Musicale di Palazzo Sambonifacio.Il concerto inaugurale sarà un omaggio affettuoso a Elio Peruzzi, in ricordo del suo compleanno (14 ottobre 1927), e vedrà protagonisti i vincitori del concorso “Prospettive musicali”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Nel salotto di Jane Austen: un viaggio musicale tra eleganza e modernità. Report di Roberta Cricelli dal Festival D'Autunno - facebook.com Vai su Facebook
I “Colloqui di musica” inaugurano l’autunno a Palazzo Sambonifacio - La Fondazione Omizzolo Peruzzi inaugura l’autunno con gli ormai tradizionali “Colloqui di musica”: le amabili conversazioni su argomenti musicali, corredate da «ascolti e letture per capire meglio», i ... Segnala difesapopolo.it
I “Colloqui di musica” aprono l’autunno di Palazzo Sambonifacio a Padova - A Padova tornano i Colloqui di musica della Fondazione Omizzolo- Si legge su nordest24.it