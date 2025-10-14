Il regno delle mele non è in Trentino ma in Brianza | il frutteto nel cuore del Parco
Da tutta la Lombardia si viene in Brianza a raccogliere le mele. Così che quel piccolo borgo nel cuore delle Groane diventa, per due mesi all’anno, anche meta agro-turistica. Ed è lo stesso ex sindaco a far pubblicità sui social e a invitare i suoi concittadini, ma non solo, a vivere questa bella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
