Il regista Rafael Spregelburd apre il ciclo di incontri del ‘Circolo degli ErEtici’ a Manfredonia
Sarà Rafael Spregelburd, fra i drammaturghi più innovativi del panorama teatrale internazionale, a inaugurare il nuovo ciclo del ‘Circolo degli ErEtici’, il 16 ottobre alle 20 presso il Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia. L’artista argentino sarà protagonista di un dialogo aperto con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
ERETICI Manfredonia: al ‘Dalla’ Rafael Spregelburd inaugura il “Circolo degli Eretici” - Sarà Rafael Spregelburd, fra i drammaturghi più innovativi del panorama internazionale, a inaugurare il "Circolo degli ErEtici" ... Secondo statoquotidiano.it
Benedetto il teatro e benedetta la letteratura - C’è un aneddoto molto divertente raccontato da Rafael Spregelburd, regista, drammaturgo, attore, fondatore di Compagnie e uomo- Riporta ilfoglio.it