Il Reddito d’inclusione ha scordato il 50% dei più poveri | il popolo dei dimenticati della Lombardia
MILANO – Reddito d’inclusione? Oltre il 50% di lombardi ex percettori di reddito di cittadinanza ne è rimasto escluso. La percentuale è più alta rispetto alla media nazionale del 40-47% di esclusi, calcolati da Caritas Italiana, nel report “Assegno di inclusione. Un primo bilancio”. Una delle strade percorribili per ridurre gli stanziamenti sulla povertà avrebbe potuto essere quella di indirizzare maggiormente il sostegno pubblico verso i più deboli, incrementando la percentuale di poveri tra i beneficiari della misura pubblica e correggendo così i limiti del Reddito di Cittadinanza nella capacità di raggiungere gli ultimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
