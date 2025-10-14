Il rap ha un problema con la violenza?
Sono diversi giorni che mi balena in testa una parola che, in quanto ultima ruota del carro di un sistema di promozione di un mondo musicale, penso che si debba applicare al mio lavoro: “responsabilità”. Mi balena perché tengo una rubrica sul rap (principalmente italiano), perché con il rap ci sono cresciuto, perché mi ha formato. Perché sono un uomo di più di trent’anni che a un certo punto deve problematizzare ciò che ha intorno. Not all men, sarà anche vero, ma alla fine stare in silenzio dentro un qualcosa che sembra sistemico è se non altro complicità. C’è anche - però - un tema, sempre legato alla responsabilità, che spinge a ragionare su determinati fatti senza l’ansia di arrivare per primo, senza cadere nel facile virtual signaling. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
