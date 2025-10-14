Il ramo sportivo dell’Acr Messina passa al Racing City Group

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ramo d’azienda sportivo dellAcr Messina è passato al Racing City Group, affiancato dal fondo arabo Global Capital, che aveva offerto 200mila euro, alcune settimane fa, per l’acquisizione. Non si è svolta l’asta fallimentare nei locali del Tribunale di Messina, poiché non è arrivata alcuna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

