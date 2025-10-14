Il ramo sportivo dell’Acr Messina passa al Racing City Group

Il ramo d’azienda sportivo dell’Acr Messina è passato al Racing City Group, affiancato dal fondo arabo Global Capital, che aveva offerto 200mila euro, alcune settimane fa, per l’acquisizione. Non si è svolta l’asta fallimentare nei locali del Tribunale di Messina, poiché non è arrivata alcuna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

COMUNICATO UFFICIALE Al fine di consentire la più ampia visibilità possibile all'asta del ramo sportivo dell'A.C.R. Messina che si celebrerà giorno 14 ottobre p.v. di seguito si indicano i link pubblicitari: www.asteannunci.it : https://www.asteannunci.it/a - facebook.com Vai su Facebook

Dichiarato il fallimento del Messina calcio. Al 31/08/2025 debiti pari a 3.190.116,50€. Cosa succederà? Un'asta fallimentare per rilevare il ramo sportivo, oppure ritiro della squadra dal campionato. Intanto chiesto il rinvio delle prossime gare con Gela, Acireale Vai su X

Dal Racing City Group l’unica offerta per il ramo sportivo dell’Acr Messina - Nell’Aula G, dove sono presenti il presidente della sezione civile Ugo Scavuzzo e la curatrice Maria Di Renzo, era prevista i ... Si legge su messinasportiva.it

Messina, il Racing City Group si aggiudica l’Acr - 45, presso il Tribunale di Messina, l’avvocato Maria Di Renzo, curatore fallimentare, ha formalizzato l’aggiudicazione provvisoria alla presenza dei legali delle parti acquirenti. Segnala goalsicilia.it

Il Messina aggiudicato al Racing City Group. In aula Adamo, Strano e Quartarone - Il ramo sportivo dell’Acr Messina è stato ufficialmente aggiudicato al Racing City Group, che adesso dovrà rispettare tutti i successivi passaggi formali imposti dalla procedura fallimentare. Riporta messinasportiva.it