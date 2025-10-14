Il quartiere di Roma est invaso dai topi | Sono ovunque entrano anche nei portoni
Topi intorno ai cassonetti e all’interno dei palazzi, negli ingressi e tra il primo e il terzo piano. La denuncia arriva dal comitato di quartiere Casale Caletto, territorio in cui non mancano le complessità e che da gennaio 2024 è entrato a far parte dei territori del municipio V.L’allarme: “I. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
La Casina delle Fate, situata nel quartiere Coppedè a Roma, nelle scorse settimane ha aperto per la prima volta le porte del suo giardino ai visitatori. Un'occasione unica per ammirare da vicino le sue splendide facciate. Progettata da Gino Coppedè tra il 192 - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo a Roma invaso dagli uccelli: l’ordinanza di Gualtieri contro la ‘signora dei piccioni’ - La colpa è di una residente che lascia cibo per i volatili sul suo balcone e così i ‘pennuti' arrivano a ... Riporta fanpage.it