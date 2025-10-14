L’ultimo turno di campionato nel girone B ha confermato che Ravenna e Arezzo, domenica prossima, si affronteranno da prime della classe a pari merito. Dopo la vittoria per 1-0 degli amaranto contro il Gubbio venerdì scorso, domenica sera i romagnoli hanno replicato con lo stesso risultato espugnando il "Riviera Delle Palme" di San Benedetto del Tronto tra mille polemiche per un gol annullato ai padroni di casa allo scadere. Le due capoliste restano quindi appaiate a quota 24 punti, uno solo in più dell’Ascoli, che in casa ha schiantato il Pontedera con una cinquina che gli permette di diventare, oltre alla miglior difesa, anche il miglior attacco del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il punto. Tre davanti a tutte, poi c'è il vuoto. L'Ascoli a raffica