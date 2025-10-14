Il punto sulla realizzazione dello Skatepark di Foggia
Si è svolto ieri un incontro tra l’assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Galasso e numerosi skateboarders foggiani, promosso dal consigliere comunale Antonio De Sabato, per avviare un percorso condiviso volto alla pianificazione e realizzazione dello Skatepark nella città di Foggia. L’incontro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
