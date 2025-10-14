Il pubblico di Udine fischia l' inno israeliano

Il pubblico di Udine ha fischiato l'inno israeliano suonato subito prima del calcio d'inizio di Italia-Israele, gara valida per la qualificazione al Mondiale 2026. Allo stadio sono presenti circa 10mila spettatori. I fischi dei tifosi sono stati coperti in parte da applausi di altri spettatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il pubblico di Udine fischia l'inno israeliano

Altre letture consigliate

Apu Udine, la sfida contro la Virtus Bologna dimostra che la squadra c’è. E il pubblico è da Serie A - facebook.com Vai su Facebook

“Ein Prosit si apre al grande pubblico nel cuore di Udine con il ritorno della mostra assaggio in via Mercatovecchio. Con 150 eventi e 105 chef da tutto il mondo è una vetrina internazionale”. Così oggi @SergioBini68 alla presentazione. https://tinyurl.com/mv Vai su X

Il pubblico di Udine fischia l'inno israeliano - Il pubblico di Udine ha fischiato l'inno israeliano suonato subito prima del calcio d'inizio di Italia- Da iltempo.it

Fischi all'inno di Israele, ma c'è la reazione dello stadio di Udine: cosa è successo - È andata così, al momento degli inni nazionali, allo stadio Friuli di Udine: l'inno di Israele è stato sonoramente fischiato ma poi sono arrivati ta ... corrieredellosport.it scrive

Scontri tra Pro Pal e agenti al corteo di Udine, usati fumogeni e idranti. Allo stadio fischi all’inno israeliano - Momenti di tensione alla fine del corteo organizzato in centro città dal Comitato per la Palestina libera, con l'ades ... Lo riporta italpress.com