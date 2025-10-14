Il prof all’alunna di 13 anni | Per te ci vorrebbe Turetta E il padre lo denuncia per minacce

L’episodio durante la gita scolastica di una terza media di Pordenone. Il docente avrebbe urlato: “Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto”. Indaga la procura di Trento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

