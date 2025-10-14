Il prof all’alunna di 13 anni | Per te ci vorrebbe Turetta E il padre lo denuncia per minacce
L’episodio durante la gita scolastica di una terza media di Pordenone. Il docente avrebbe urlato: “Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto”. Indaga la procura di Trento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In pochi mesi avrebbe inviato all'alunna di 12 anni quasi 11mila messaggi. Dal semplice "buongiorno" un professore di Ferrara si sarebbe spinto a scrivere anche testi dal contenuto sessualmente esplicito. Fantasie erotiche che si trasformavano in richieste all - facebook.com Vai su Facebook
Scarcerata la prof che ebbe un figlio con l'alunno 13enne: «È pronta per tornare agli affetti, anche il suo bambino» - È stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali la donna di 37 anni di Prato condannata in via definitiva per aver avuto rapporti sessuali con un minorenne a cui dava ripetizioni private, e ... Secondo ilmessaggero.it