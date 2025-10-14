Il principe Harry è ferito e sconvolto per la bufera che si è scatenata contro Meghan Markle dopo il suo giro in limousine vicino al luogo dove morì lady Diana

Una fonte ha assicurato a People che la morte di Diana «è stata usata come un bastone per picchiare Meghan Markle» e che Harry «proteggerà sempre sua moglie da quelle che considera narrazioni mediatiche negative e strumentalizzate». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Harry «è ferito e sconvolto» per la bufera che si è scatenata contro Meghan Markle dopo il suo giro in limousine vicino al luogo dove morì lady Diana

Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Com’è diventata la figlia del principe Harry e Meghan Markle - facebook.com Vai su Facebook

Principe Harry: eccitato quando andai a Disneyland con mia madre #principeharry #meghanmarkle #22settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/principe-harry-disneyland-ricorda-madre_103820355-202502k.shtml… - X Vai su X

Ucraina, il principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare i soldati feriti - Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell'esercito britannico, ha visitato la città su invito del ... Da tg24.sky.it

Il principe Harry arriva a sorpresa a Kiev: «Farò tutto il possibile per aiutare i feriti» - culminata con il tanto sospirato incontro con papà Carlo III - Scrive vanityfair.it

Il principe Harry a sorpresa in Ucraina: "Ho dovuto consultarmi col governo... e con Meghan" - Il principe Harry, dopo la visita a Londra, e l'incontro con il padre, ha effettuato una visita a sorpresa in Ucraina. Da ilgiornale.it