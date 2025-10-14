Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.710 per la benzina, 1.641 per il diesel, 0.710 per il gpl, 1.448 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 14 ottobre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si chiama SWM G01 Pro ed è mosso da un 1.5 benzina da 180 CV. Prezzo da 28.900 euro. Debutta dal vivo al Salone Auto Torino 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Prezzi della benzina in calo, self a 1,703 euro al litro - Si raffreddano i listini dei carburanti con le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa in calo, sulla scia dei ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Come scrive ansa.it
Prezzi benzina e diesel in discesa, dove conviene fare il pieno - Assorbendo i ribassi decisi in questi giorni dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel arretrano ancora. Si legge su iltempo.it