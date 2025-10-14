Il prezzo dell’oro corre ancora | scambiato a 4.123 dollari Altri rialzi in vista
Il prezzo dell’oro corre ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.123,2200 dollari l’oncia con un aumento dello 0,32% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) passa di mano a 4.157,30 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,59%. Il metallo prezioso continua a correre: mercoledì per la prima volta ha superato i 4 mila dollari, con un incremento di oltre 600 dollari dall’inizio di settembre. La maggior parte degli analisti sostengono che il rally non sia ancora terminato e puntano in prospettiva a prezzi che potrebbero raggiungere i 4.200 dollari-4.500 dollari l’oncia nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Preparati a correre verso occasioni imperdibili! Dal 16 al 19 ottobre, a Santangelo Outlet Village ti aspetta SPARTAN SALES: sconti dal -30% sul prezzo outlet su un’ampia selezione di nuovi arrivi Autunno/Inverno, nei negozi aderenti. Promo valida solo con - facebook.com Vai su Facebook
Prezzo oro corre ancora, Spot scambiato a 4.123 dollari - Il prezzo dell'oro corre ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4. Da ansa.it
Prezzo oro poco mosso, Spot scambiato a 4.037 dollari - Prezzo dell'oro in lieve calo ma vicino ai massimi questa mattina sui mercati delle materie prime; il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4. Riporta msn.com
Oro, il prezzo sale ancora: spot scambiato a 4.029 dollari. Il valore raddoppiato, le guerre e le prospettive - Il prezzo dell'oro sale ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4. Da msn.com