Il prezzo dell’oro corre ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.123,2200 dollari l’oncia con un aumento dello 0,32% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) passa di mano a 4.157,30 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,59%. Il metallo prezioso continua a correre: mercoledì per la prima volta ha superato i 4 mila dollari, con un incremento di oltre 600 dollari dall’inizio di settembre. La maggior parte degli analisti sostengono che il rally non sia ancora terminato e puntano in prospettiva a prezzi che potrebbero raggiungere i 4.200 dollari-4.500 dollari l’oncia nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prezzo dell’oro corre ancora: scambiato a 4.123 dollari. Altri rialzi in vista