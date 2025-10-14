Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 14 Ottobre 2025 si attesta a 0,119 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 13 Ottobre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,096 €kWh e il massimo di 0,124 €kWh. Le ore più economiche sono risultate essere la fascia notturna e mattutina (ore 3:00 e 4:00), mentre il picco di prezzo si è registrato nelle ore serali (ore 20:00). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 14102025 0,119 -0,005 13102025 0,124 +0,018 12102025 0,106 +0,005 11102025 0,101 +0,020 10102025 0,120 -0,006 09102025 0,126 +0,012 08102025 0,115 +0,002 07102025 0,113 -0,015 06102025 0,097 +0,019 05102025 0,078 +0,001 04102025 0,077 -0,019 03102025 0,096 -0,008 02102025 0,104 -0,013 01102025 0,117 +0,005 30092025 0,112 +0,003 29092025 0,109 +0,017 28092025 0,092 -0,014 27092025 0,106 -0,003 26092025 0,109 +0,003 25092025 0,106 -0,008 24092025 0,114 -0,002 23092025 0,116 +0,000 22092025 0,116 +0,017 21092025 0,099 -0,007 20092025 0,107 -0,009 19092025 0,116 +0,004 18092025 0,112 +0,002 17092025 0,110 -0,002 16092025 0,112 +0,028 15092025 0,084 -0,019 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,108 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,119 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

