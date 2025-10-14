Il pressing di vino e agricoltura per ottenere nuove risorse dalla prossima Legge di bilancio
Il Governo incontra i grandi sindacati agricoli per parlare di misure a sostegno del settore. Sul tavolo, maggiore promozione, misure fiscali e uno stimolo ai consumi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
