Il presidente in fuga la rivolta della Gen Z e il ruolo di Macron | così è scattato il golpe in Madagascar

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste e la fuga del presidente Andry Rajoelina, le unità d'élite dell' esercito del Madagascar avrebbero preso il potere. Davanti ai giornalisti, sulle scale di un edificio governativo il colonnello Michael Randrianirina, capo della Capsat - il battaglione protagonista del golpe - ha fatto sapere che le forze armate hanno preso il controllo dopo che l'Assemblea Nazionale - la camera bassa del parlamento - ha votato per l' impeachment contro il presidente Rajoelina. Il colonnello Michael Randrianirina, capo dell'unità Capsat e nuovo leader del Madagascar Al momento tutte le istituzioni - eccetto la camera bassa - sono state fermate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il presidente in fuga, la rivolta della Gen Z e il ruolo di Macron: così è scattato il golpe in Madagascar

