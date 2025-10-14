Il presidente fugge dopo le proteste e l' esercito prende il potere | cosa sta succedendo in Madagascar

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caos politico che ha attraversato il Madagascar nelle ultime settimane ha raggiunto il culmine: il presidente Andry Rajoelina è stato destituito e i militari hanno assunto il controllo del paese, segnando di fatto un golpe.Le proteste della Gen Z e la violenta repressioneMa cerchiamo di capire. 🔗 Leggi su Today.it

