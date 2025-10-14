Il presidente fugge dopo le proteste e l' esercito prende il potere | cosa sta succedendo in Madagascar

Il caos politico che ha attraversato il Madagascar nelle ultime settimane ha raggiunto il culmine: il presidente Andry Rajoelina è stato destituito e i militari hanno assunto il controllo del paese, segnando di fatto un golpe.Le proteste della Gen Z e la violenta repressioneMa cerchiamo di capire. 🔗 Leggi su Today.it

Presidente del Madagascar fugge dal Paese dopo tentato golpe militare ? l.euronews.com/xHpQ - X Vai su X

Caos in Madagascar, il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook. È impeachment e l’esercito prende il potere - Le proteste sono iniziate il 25 settembre dai giovani per le continue interruzioni di forniture di acqua e energia. Secondo msn.com

Il presidente del Madagascar fugge per le proteste: anche qui la Gen Z ha dato il via a una transizione - I giovani malgasci, con l'appoggio dell'esercito, hanno imposto una nuova grammatica politica portando alla caduta del regime ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Madagascar, il presidente Rajoelina fugge incalzato da Gen Z e da una parte dell'esercito. Il suo discorso alla nazione - Il presidente Andry Rajolina è fuggito "in un luogo sicuro", l'esercito, che prima lo difendeva, da sabato 11 ottobre si ... Da tg.la7.it