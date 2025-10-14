Il presidente del Madagascar fugge per le proteste | anche qui la Gen Z ha dato il via a una transizione

Nel giro di pochi giorni, sono passati dall’essere una generazione inascoltata al volto stesso del cambiamento. In Madagascar, domenica 12 ottobre, la protesta giovanile guidata dalla Gen Z Maga ha smesso di essere solo rabbia e slogan: si è fatta storia. A rompere gli argini è stata l’unità dell’esercito del Corpo di Personale Servizi Amministrativi Tecnici (Capsat), che per la prima volta ha scelto di non obbedire, di non reprimere, di marciare con i ragazzi in piazza. Quel gesto ha segnato il punto di non ritorno. Dopo settimane di mobilitazione, di blackout e manganelli, di appelli ignorati e strade occupate, la Generazione Z del Madagascar ha ottenuto ciò che sembrava impossibile: la caduta di Andry Rajoelina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il presidente del Madagascar fugge per le proteste: anche qui la Gen Z ha dato il via a una transizione

