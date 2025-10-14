Il presidente del Madagascar è sparito nel nulla

Da lunedì si sono perse le tracce di Andry Rajoelina, attuale presidente del Madagascar; si sarebbe nascosto a causa delle grandi proteste antigovernative che infiammano da settimane il Paese. Proprio lunedì sera ha tenuto un discorso alla popolazione – che originariamente avrebbe dovuto essere trasmesso sulla rete nazionale- in diretta su Facebook; in quell’occasione, ha detto di trovarsi «in un luogo sicuro» non specificato. Ha poi dichiarato di essere stato obbligato alla fuga per proteggere la propria vita, ma che intende continuare a governare. Le proteste in Madagascar contro il presidente Rajoelina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il presidente del Madagascar è sparito nel nulla

Altre letture consigliate

Presidente del Madagascar fugge dal Paese dopo tentato golpe militare ? l.euronews.com/xHpQ - X Vai su X

La crisi in atto in Madagascar si sta avviando verso la deposizione del attuale Presidente Andry Rajoelina salito al potere nel 2009, a sua volta, grazie all’aiuto determinante dell’Army Personnel Administration Center (CAPSAT) che allora avevano posto in ess - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente del Madagascar ha sciolto il governo - Dopo giorni di proteste e una violenta repressione della polizia che secondo le Nazioni Unite ha causato almeno 22 morti, il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha deciso di sciogliere il ... ilpost.it scrive

Madagascar, il presidente scioglie il governo - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Madagascar: presidente destituisce premier e suo governo dopo morti per proteste - Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha sciolto il governo oggi 29 settembre in seguito alle proteste guidate dai giovani per i tagli all'acqua e all'elettricità, che hanno causato almeno 22 ... Si legge su rainews.it