il potere della scrittura dacia maraini con vita mia

Non solo pagine, ma visioni introspettive e sguardi sul mondo. È quanto metteranno a confronto Dacia Maraini, Titti Giuliani Foti ed Erika Gardenti Cassigoli domani alle 16,30, negli spazi della Fondazione Franco Zeffirelli. L’incontro, dal titolo ’La scrittura e i luoghi dell’anima – Vite Nostre’, nasce per intrecciare memoria, identità femminile e relazioni familiari — non come temi separati, ma come una sola conversazione. Il percorso si apre con ’Vita mia’ (Rizzoli) di Dacia Maraini, fine tessitura di infanzia e ricordi. La memoria non è nostalgia, ma un dispositivo vivo con cui interrogare il presente, rimettere a fuoco ciò che ci ha formati, capire come l’intimità orienti lo sguardo sul mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

