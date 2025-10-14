Il post-derby di Ravenna secondo Cena L’Orasì vuole ripartire | Mossa poco la palla
L’OraSì ringrazia il calendario e il turno di riposo di domani, perché non poteva arrivare in un momento migliore. I ravennati hanno infatti bisogno di recuperare Jakstas, stoicamente in campo con la Tema Sinergie pur con problemi alla schiena, e Naoni, infortunatosi alla spalla contro Nocera, per non avere rotazioni molto ridotte. Verosimilmente soltanto il lituano dovrebbe essere in campo sabato alle 18 in casa del Loreto Pesaro, mentre per il playguardia verranno valutati i tempi di recupero. Sicuramente le due assenze nel derby hanno pesato, ma non si può dire che siano state determinanti, perché per la prima volta l’OraSì è stata veramente imbrigliata da un avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
