Breaking: Il Camerun di Andre Onana non è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 tramite la fase a gironi CAF e ora dovrà affrontare una serie di partite decisive se vuole partecipare al torneo. Il portiere del Manchester United è attualmente in prestito al club turco Trabzonspor dopo aver perso il posto come numero 1 dell’Old Trafford a favore dell’Altay Bayindir. Onana è stato protagonista dell’imbarazzante uscita della Carabao Cup del Man United contro il Grimsby Town, squadra della League Two, ad agosto ed è stato colpevole delle concessioni della squadra nei tempi regolamentari, prima di essere eliminato ai rigori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il portiere del Manchester United affronta un nuovo imbarazzo mentre la nazione insulare reagisce alla candidatura alla Coppa del Mondo