Il più grande data center di Google, al di fuori degli Stati Uniti, sarà realizzato a Visakhapatnam, nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. L’annuncio arriva dal ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, che illustra i dettagli del progetto. Si tratta di “un investimento di capitale di 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni” e il nuovo impianto avrà una capacità di “diversi gigawatt”. “La nostra visione a lungo termine”, continua, “è quella di accelerare la missione dell’India in materia di intelligenza artificiale”. Per quest’anno, infatti, Big G intende mettere sul piatto 85 miliardi di dollari per potenziare i data center. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il più grande data center fuori gli Usa. Google riavvicina America e India