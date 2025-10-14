Il piano Valditara | Così porto l’intelligenza artificiale in classe
Il ministro dell’Istruzione e del Merito dopo il summit internazionale di Napoli: “Servirà a potenziare e personalizzare l’apprendimento, ma i docenti sono insostituibili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Via al maxi-concorso docenti per una scuola stabile e di qualità. Le nuove assunzioni sono finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che seg - facebook.com Vai su Facebook
? Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara torna a scrivere a docenti, dirigenti, ATA ed educatori con una lettera che rilancia e amplia le misure previste dal Piano sperimentale di welfare per il personale scolastico. https://tuttoscuola.com/w - X Vai su X