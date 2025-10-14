Il piano Valditara | Così porto l’intelligenza artificiale in classe

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione e del Merito dopo il summit internazionale di Napoli: “Servirà a potenziare e personalizzare l’apprendimento, ma i docenti sono insostituibili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

