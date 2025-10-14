Il pensiero di Marx alla prova dei suoi critici
Nella grande ripresa degli studi su Marx che si sta verificando da qualche tempo, si segnala una iniziativa originale che si svolgerà il 17 e 18 ottobre all’Università di Milano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
