Il pensiero di Marx alla prova dei suoi critici

Cms.ilmanifesto.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella grande ripresa degli studi su Marx che si sta verificando da qualche tempo, si segnala una iniziativa originale che si svolgerà il 17 e 18 ottobre all’Università di Milano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

