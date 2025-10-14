Il pediatra travolto e ucciso dal fango a Corleone | dopo 7 anni nessun colpevole
Nonostante il forte maltempo decise di mettersi in viaggio lo stesso per prendere servizio all'Ospedale dei Bianchi di Corleone, dove faceva il pediatra, ma Giuseppe Liotta, 40 anni, padre di due bimbi piccoli, quel 3 novembre del 2018 non arrivò mai sul posto di lavoro perché venne travolto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
