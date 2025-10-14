Il Pd sfida il centrodestra sul voto segreto | Schifani vuole abolirlo? Chiederemo il voto segreto

Il Pd sfida il centrodestra sul voto segreto. Ieri al termine del vertice di maggioranza alla Regione, in una nota i partiti che compongono la coalizione che sostiene il governo Schifani hanno annunciato la volontà di abolire il voto segreto. Oggi Michele Catanzaro, capogruppo del Partito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnat Vai su X

Il voto alle Regionali apre la sfida su Reggio, Francesco Cannizzaro: «La città avrà un sindaco degno di questo nome» Il segreterio regionale di Forza Italia: «Dopo il successo di Occhiuto alla Regione, pronti a replicare il successo del centrodestra anche i - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali, il voto nel collegio senese: Bezzini (Pd) trionfa, Tucci (FdI) entra in Consiglio. Paris e Berni divisi da 25 voti - Non cambia la guida della Regione, con la netta affermazione del centrosinistra guidato da Eugenio Giani, ma cambia radicalmente la conformazione del Consiglio regionale. Come scrive radiosienatv.it

Toscana, sfida nei partiti: fattore Vannacci a destra e Renzi “insidia” Conte - La vera partita del voto regionale di oggi e domani in Toscana non è tanto tra centrosinistra e centrodestra, perché tutto fa pensare che ancora una volta vinceranno il Pd e i ... Scrive ilmessaggero.it

Catanzaro sfida Schifani: “Abolire il voto segreto? Lo aspettiamo all’Ars” - PALERMO – “Il centrodestra avrebbe ritrovato unità attorno ad alcuni punti, tra i quali l’abolizione del voto segreto e, stando alle indiscrezioni di stampa, la rimozione di Salvatore Iacolino dall’in ... Scrive livesicilia.it