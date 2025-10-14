Il Partito Democratico si unisce intorno a un unico nome. Sarà Marco Lorenzo Baruzzo il nuovo segretario provinciale del partito che si riunirà il 15 novembre. Oggi a mezzogiorno scadono infatti le candidature ma, salvo clamorose sorprese della notte, la scelta unitaria è orientata sul nome dell’attuale segretario dell’unione comunale sarzanese. Una scelta dunque che appare senza frizioni, divisioni e anche oltre gli storici campanilismi tra il fronte spezzino e quello sarzanese. Il Partito in previsione del cambio della guardia da Iacopo Montefiori ha iniziato da tempo le consultazioni che hanno interessato anche l’attuale consigliere comunale spezzino Andrea Montefiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd ha scelto il futuro. Baruzzo al provinciale. Oggi la sua candidatura