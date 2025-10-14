Il Pd fa dietrofront e Milano non sospende il gemellaggio con Tel Aviv Monguzzi | Forti pressioni di Sala

Il Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 ottobre ha deciso di bocciare la sospensione del gemellaggio della città con Tel Aviv. A votare contro sono stati anche i consiglieri del Pd che avevano firmato la mozione. Per Carlo Monguzzi, intervistato a Fanpage.it, è stata "una presa di posizione veramente incomprensibile. Penso proprio che ci sia stato un forte intervento del sindaco". 🔗 Leggi su Fanpage.it