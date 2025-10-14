Il Pd compie 18 anni ma l’età matura resta lontana | litigano pure facendosi gli auguri

Compleanno importante per il Pd, che oggi compie 18 anni. I festeggiamenti, però, appaiono un tantino in sordina. In pochi – e tra loro, allo stato attuale, non c’è la segretaria Elly Schlein – lo hanno ricordato. Una celebrazione è stata affidata alle pagine social ufficiali, con una locandina che recita “Insieme si va più lontano”. La frase richiama un noto proverbio, ma anche la hit delle hit dei “Me contro te”, duo di youtuber che ha costruito la propria fortuna sulle ricette per lo slime e la simulazione di sfide e litigi di coppia. E, insomma, a pensare al Pd in effetti la citazione di Luì & Sofì appare molto calzante, sia per le pappette appiccicose che non sempre riescono benissimo sia per le sfide e i litigi, che però in questo caso sono tutt’altro che simulati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

