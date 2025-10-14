Il pasticcio di Schillaci | Giorgio Parisi nominato al ministero della Salute a sua insaputa

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orazio Schillaci finisce di nuovo nei guai. Un errore di persona avrebbe portato alla nomina di un fisico stimato in una commissione che si occupa di doping. La vicenda riguarda il premio Nobel Giorgio Parisi, finito per sbaglio al ministero della Salute. Si tratta di un nuovo inciampo per. 🔗 Leggi su Today.it

