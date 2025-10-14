Il Parco Ex Campo del Parroco sarà gestito dai privati
Il presidente del consiglio comunale di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato per domani (mercoledì 15 ottobre) alle ore 18:00, presso la sede municipale, una riunione straordinaria del consiglio comunale per la trattazione di importanti punti all’ordine del giorno riguardanti la gestione del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
IN TANTISSIMI PER LA CASTAGNATA? Davvero tanti amici hanno affollato i prati di Luvinate nel Parco Campo dei Fiori in occasione della tradizionale castagnata promossa da Associazione Amici del Campo dei Fiori ODV . Un bellissimo pomeriggio di - facebook.com Vai su Facebook