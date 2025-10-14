Il Paradiso delle Signore | Pietro Masotti Marcello Barbieri della Soap diventa papà!
Pietro Masotti, l'attore che presta il volto a Marcello ne Il Paradiso delle Signore, ha annunciato che sta per diventare padre per la prima volta!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
