Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 15 ottobre 2025 | È un addio per sempre ciao Salvatore!

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 ottobre 2025, saluteremo Salvatore ed Elvira. Per l'Amato sarà un addio definitivo dopo anni nella Soap di Rai1. Ma vediamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

il paradiso delle signore 10 puntata del 15 ottobre 2025 200 un addio per sempre ciao salvatore

© Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 ottobre 2025: È un addio per sempre, ciao Salvatore!

