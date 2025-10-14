Il Papa Primate d’Italia al Quirinale
Giornata di importanti incontri per Papa Leone XIV. Al mattino, la visita di stato al Quirinale. Al pomeriggio, l'udienza conc.
+++#PapaLeoneXIV a #Mattarella: "Con #Italia sincera amicizia e mutua collaborazione"+++ Le parole del #Papa nel Palazzo del #Quirinale: "Come Vescovo di #Roma e Primate d’Italia, per me è significativo rinnovare, con questa visita, il forte lega - X Vai su X
Oggi si festeggia San Giovanni XXIII, detto il "PAPA BUONO", Patrono dell'Esercito Italiano. Bergamasco, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli. Il quarto di tredici figli. In foto il simulacro ligneo che risale ai primi anni 2000, l'unico presente nella nostra Diocesi di - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa “Primate d'Italia” al Quirinale - Leone XIV va da Sergio Mattarella e non sorvola sui temi “sensibili” ... Da ilfoglio.it
Gli auguri di Mattarella a Papa Leone XIV: "Spero di riceverla presto al Quirinale" - "Nel giorno del Suo settantesimo genetliaco voglia accogliere i più fervidi auguri che ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e ... Scrive rainews.it