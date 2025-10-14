Il Papa Leone XIV ha incontrato Mattarella al Quirinale

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ott. (askanews) - Papa Leone XIV ha fatto visita al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Il Pontefice, scortato dai Corazzieri lungo il percorso è stato salutato dalla folla per le vie di Roma, poi è stato accolto per la visita in Italia dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e dal sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano. Per la visita di Stato del Papa al Quirinale è arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il colloquio privato tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Papa Leone XIV è durato oltre mezz'ora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il papa leone xiv ha incontrato mattarella al quirinale

© Quotidiano.net - Il Papa Leone XIV ha incontrato Mattarella al Quirinale

Argomenti simili trattati di recente

papa leone xiv ha“Papa Leone è furioso per quell’uomo che ha fatto la pipì sull’altare di San Pietro, un sacrilegio. Ha ordinato un rito riparatore e ha sgridato il cardinale Gambetti ... - Il Papa ha convocato il cardinale Gambetti dopo il grave episodio ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

papa leone xiv haDa Giovanni XXIII a Leone XIV, ecco i retroscena di tutte le 10 visite al Quirinale dei Papi: Francesco fece tribolare gli addetti al protocollo - Giovanni XXIII, il Papa del Concilio fatto santo da Francesco nel 2014, fu il primo ed andò nel ... ilmessaggero.it scrive

papa leone xiv haPapa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Ha