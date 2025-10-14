Il Papa al Quirinale Mattarella | Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza

Roma, 14 ottobre 2025 – Bisogna "rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli,  l'unica condizione per pace e sicurezza duratura". E’ questo – parlando della tregua a Gaza – il fulcro del messaggio diffuso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine di un colloquio privato con Papa Leone XIV, recatosi al Quirinale.  Dopo i 30 minuti di faccia a faccia il Pontefice e il Capo dello Stato si sono scambiati i doni. Prevost ha donato al Presidente una copia della Dilexi Te e un mosaico del Colosseo della scuola vaticana, Mattarella ha donato al Pontefice un'acquaforte del XVII secolo e una biografia di Santa Rosa da Lima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

