Il Palio dei Terzieri al Matiggia Spezzata l’egemonia del Piano

Per spezzare la lunga striscia positiva del Piano che si era aggiudicato le ultime cinque edizioni del Palio dei Terzieri, corsa di un carro agricolo di 430 chilogrammi spinto a turno da 20 popolani, era necessaria un’impresa, realizzata dal Matiggia che ritorna ad assaporare la vittoria dal lontano 2017. Successo di pubblico per l’edizione 24 el Palio, una delle manifestazioni clou dell’Ottobre Trevano. Premiato il Terziere di Matiggia del priore Cristiano Martelli che ha conquistato il terzo Palio. Vittoria che il Terziere di Matiggia ha costruito dopo un testa a testa con il Piano, perché a circa metà percorso i tempi erano pressocché uguali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

