Il palermitano colpito da una bici a Torino pena ridotta per un' imputata che si scusa | Ho sbagliato
Pena ridotta da sedici a quattordici anni di reclusione. Termina con questa condanna il processo di secondo grado a Sara Cherici, la ventenne accusata di concorso in tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi per il lancio della bici dai Murazzi di Torino che colpì lo studente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Bici lanciata ai Murazzi di Torino, Sara Cherici condannata in appello a 14 anni: «A Mauro Glorioso chiedo perdono» - La ventenne torinese faceva parte del gruppo di giovani che la sera del 21 gennaio 2023 ferì gravemente lo studente di medicina Mauro Glorioso. Riporta msn.com