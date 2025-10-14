Il palermitano colpito da una bici a Torino pena ridotta per un' imputata che si scusa | Ho sbagliato

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pena ridotta da sedici a quattordici anni di reclusione. Termina con questa condanna il processo di secondo grado a Sara Cherici, la ventenne accusata di concorso in tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi per il lancio della bici dai Murazzi di Torino che colpì lo studente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

