Il Nuovo Psi di Capitanata perde pezzi si dimettono in tre | Non ci riconosciamo nell’alleanza con la Lega
Una presa di posizione netta scuote il Nuovo Psi di Capitanata: Luana Palmieri, già candidata al Comune di Orta Nova e già segretaria cittadina di Foggia, Vito Fazi, già segretario cittadino del partito a Orta Nova, e Ciro Palmieri, candidato alle ultime elezioni comunali di Foggia, hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuovo #PSI, tre dirigenti di Capitanata lasciano il partito: “L’alleanza con la Lega snatura la nostra identità” - X Vai su X
"NO ALL'ALLEANZA CON LA LEGA" Nuovo PSI, tre dirigenti di Capitanata lasciano il partito: “L’alleanza con la Lega snatura la nostra identità” - facebook.com Vai su Facebook
PSI Nuovo PSI, tre dirigenti di Capitanata si dimettono: “Non ci riconosciamo nell’alleanza con la Lega” - I tre esponenti, da sempre espressione di una cultura politica moderata e riformista, hanno comunicato la decisione di prendere le distanze dal nuovo corso che vede il Nuovo PSI schierarsi al fianco ... Da statoquotidiano.it