Il nuovo museo del territorio prende forma | lavori strutturali conclusi ora spazio ai contenuti
I lavori strutturali all’ex fornace Piva, futura sede del museo del territorio che racconterà per intero la storia di Riccione, sono ormai conclusi. Un sopralluogo con stampa, amministrazione comunale e tecnici si è svolto questa mattina per verificare lo stato di avanzamento, rappresentando la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
