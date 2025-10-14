Il nuovo Direttore Marittimo regionale Maurizio Tattoli in visita a Bellaria Igea Marina
Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha ricevuto in visita istituzionale, il capitano di Vascello Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna. Un incontro conoscitivo avvenuto in un clima cordiale e disteso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
