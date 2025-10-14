Il nuovo Direttore Marittimo regionale Maurizio Tattoli in visita a Bellaria Igea Marina

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha ricevuto in visita istituzionale, il capitano di Vascello Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 settembre nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna. Un incontro conoscitivo avvenuto in un clima cordiale e disteso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovo direttore marittimo regionaleBellaria, il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna Maurizio Tattoli ricevuto in Comune - Il Sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti ha ricevuto oggi, martedì 14 ottobre, in Comune, il Capitano di Vascello (CP) Maurizio Tattoli, dallo scorso 19 ... Come scrive chiamamicitta.it

Trasporto marittimo: nuovi servizi autorizzati di linea semestrali - 7, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002 n. Scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Direttore Marittimo Regionale